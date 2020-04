Entrez sans frapper : Pierre Rabhi/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Laurence Bibot/Gorian Delpâture/Josef Schovanec/Thierry Hellin sur Auvio

Pierre Rabhi, l'agriculteur et écologiste français, fondateur du mouvement Colibris, est notre invité pour parler de cette crise sanitaire, , qui est aussi une crise écologique et de notre mode de vie qu'il faut changer.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 15.



L'essayiste, romancier, agriculteur, conférencier et écologiste français, fondateur du mouvement Colibris et figure représentative du mouvement politique et scientifique de l'agroécologie en France, Pierre Rabhi pour parler de cette crise sanitaire, qui est aussi une crise écologique et de notre mode de vie qu'il faut changer.



La chronique de Josef Schovanec : la créativité en temps de confinement.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Gorian Delpâture et Laurence Bibot.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Sans elle" d'Ethan Street.