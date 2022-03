Entrez sans frapper 07/03/2022

Michel Dufranne pour sa chronique « Polar et littérature de genre » : Robert Galbraith, "Sang Trouble", Grasset.



Dans "Sang trouble", Cormoran Strike rend visite à sa famille en Cornouailles quand une inconnue l’approche pour lui demander de l’aide. Elle aimerait retrouver sa mère, Margot Bamborough, disparue en 1974 dans des circonstances qui n’ont jamais été éclaircies. Les pistes semblent les mener peu à peu sur les traces d'un serial killer...

Les affaires classées peuvent, elles aussi, se révéler dangereuses ; Cormoran Strike et Robin Ellacott, son associée, l'apprendront à leurs dépens.

Premier cold case pour Cormoran Strike et son associée Robin Ellacott, ce cinquième volume de la série nous offre une intrigue labyrinthique. Et permet à l'auteur d'aborder la question de l’indépendance de la Cornouailles...

Robert Galbraith est le pseudonyme de J.K. Rowling, auteur best-seller des aventures d’Harry Potter et du roman pour adulte Une place à prendre (Grasset, 2012). Après Harry Potter, l’auteure souhaitait écrire une version contemporaine des enquêtes policières à suspense qu’elle apprécie en tant que lectrice, en donnant une vraie épaisseur à ses personnages.

J.K. Rowling a décidé de signer ces ouvrages « Robert Galbraith » afin de l’établir comme un nom reconnu de plein droit dans le domaine du roman policier. Bien que l’identité de Robert Galbraith soit désormais établie, J.K. Rowling continue d’utiliser ce pseudonyme afin de maintenir la distinction avec le reste de son œuvre.



Emmanuelle Bercot et Frédéric Tellier pour le film « Goliath », qui sort ce mercredi.



France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.



La chronique « J'entends des voix » de Laurence Bibot : la voix des madames militaires.