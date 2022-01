Entrez sans frapper : Murielle Magellan/Christine Bard/Patric Jean/Josef Schovanec/Gorian Delpâture sur Auvio

Nouvelle écoute de la chronique de Josef Schovanec : Houdini, le plus illustre des prestidigitateurs. Murielle Magellan pour son roman "Géantes" (Ed. Mialet Barrault). Laura Delabre vit paisiblement à Marmande où elle gère l'entreprise de peinture de son mari. Passionnée de littérature japonaise, elle est heureuse d'apprendre que la média-thèque de la ville organise une rencontre avec Takumi Kondo, un de ses auteurs favoris. Le hasard veut que le spécialiste parisien qui doit animer la soirée se retrouve bloqué dans son TGV. La directrice du lieu, paniquée, demande à Laura de le remplacer au pied levé. La prestation de la jeune femme est remarquable. Très agréablement surpris, le romancier en parle le lendemain sur une grande chaîne de radio. À la suite de ce succès inattendu, elle est félicitée et sollicitée de toute part. Ces changements produisent sur Laura une étrange réaction. Elle grandit. Un mètre soixante-dix... Un mètre quatre-vingts... Mais plus elle grandit, plus sa vie se fragilise. Son mari, ses amis, tous ceux qu'elle aime et apprécie se détournent d'elle, l'abandonnent. Si elle en souffre, elle fait aussi d'autres rencontres. Un mètre quatre-vingt-dix. Deux mètres... Et elle continue à s'épanouir. Deux mètres dix... Elle est devenue une géante magnifique. Nouvelle diffusion de la chanson de Pompon : "Mississippi Goddam" de Nina Simone (1964). Christine Bard, Professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers, pour son livre "Les Garçonnes. Mode et fantasmes des Années folles" (Ed. Autrement). Figure phare des « Années folles », la garçonne a gravé dans l'imaginaire collectif sa silhouette androgyne et ses cheveux courts. Symbole d'une émancipation controversée, elle cristallise les tensions d'une société ébranlée par la guerre, partagée entre fièvre de liberté et retour à l' ordre moral. En nous propulsant au cœur d'une décennie fantasmée, Christine Bard analyse une révolution des représentations. Elle en saisit les déclinaisons, de l'univers de la mode à la scène lesbienne en passant par la littérature et le célèbre roman de Victor Margueritte. La garçonne incarne avec force l'ambivalence d'un monde en plein bouleversement. L'essai réunit la culture des apparences, l'histoire politique et l'histoire sociale pour mieux cerner la puissance de cette figure entre subversion et modernité. Patric Jean pour son documentaire "La mesure des choses". Comme une promenade poétique autour de la Méditerranée, le film (narré par Jacques Gamblin) questionne, au départ du mythe d'Icare, notre monde contemporain où se mêlent destruction, beauté et humanité. Notre volonté de mesurer le monde pour le maîtriser n'est-elle pas tombée dans une démesure qui perd son sens pour l'être humain et nous fait nous brûler les ailes ? Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture, épisode 25 : Thanos.