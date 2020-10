Entrez sans frapper : Alain Chamfort et Jacques Duvall/Gorian Delpâture/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Dragman » de Steven Appleby (Denoël Graphic)

- « Quand on était petits » de Soledad Bravi (Rue de Sèvres)

- « La patrie des frères Werner » de Philippe Collin et Sébastien Goethals (Futuropolis)



Alain Chamfort et Jacques Duvall pour leur carte belge le 7 octobre à 20h30 à L'Atelier 210 à Bruxelles et le 8 octobre à Central à La Louvière, dans le cadre du Festival FrancoFaune.



Ils se prêtent au jeu d'une carte belge pour une création exclusive. Compagnons de longue route, ils se sont rencontrés sur l'album « Amour année zéro », paru il y a presque 40 ans... Son principe ? Laisser la jeune génération de musiciens belges aux commandes. Une douzaine de leurs morceaux vont ainsi être revisités par Boris Gronemberger (River Into Lake, Girls in Hawaii...) et réinterprétés sur scène, accompagnés par Aurélie Muller, Catherine De Biasio et Clément Marion. Une soirée best-of qui les verra partager micro et anecdotes, un moment de complicité et de (re)création musicale, un vrai rendez-vous au paradis !



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Fille, femme, autre" de Bernardine Evaristo (Globe).



Amma, Dominique, Yazz, Shirley, Carole, Bummi, LaTisha, Megan devenue Morgan, Hattie, Penelope, Winsome, Grace. Il y a dans ce livre plus de femmes noires que Bernardine Evaristo n'en a vu à la télévision durant toute son enfance. La plus jeune a dix-neuf ans, la plus âgée, quatre-vingt-treize. Douze femmes puissantes, apôtres du féminisme et de la liberté, chacune à sa manière, d'un bout du siècle à l'autre, cherche un avenir, une maison, l'amour, un père perdu, une mère absente, une identité, un genre - il, elle, iel - une existence et, au passage le bonheur.