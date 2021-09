Entrez sans frapper 06/09/2021

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : Paula Hawkins, l'auteure de "La Fille du train" qui a conquis des millions de lecteurs à travers le monde, pour son nouveau roman "Celle qui brûle" chez Sonatine.



Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ? Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche. Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a subis ?



Florent Oiseau pour son nouveau roman "Les fruits tombent des arbres" (Allary).



Est-ce la vie qui crée le hasard, ou l'inverse ? Parce que son voisin, comme le fruit d'un arbre, est tombé raide mort à l'arrêt Popincourt, Pierre se retrouve à errer sur la ligne du bus 69. « Fantôme urbain », comme il se définit lui-même, c'est un type plus très jeune et pas encore très vieux qui cherche des réponses dans de grands verres de lait glacé. De laverie automatique en comptoir de bar kabyle, la liberté guide ses pas. Fumer des cigarettes avec les tapins de la rue Blondel, monter une mayonnaise pour une célèbre actrice sur le retour, appeler sa fille Trieste et se rappeler Venise... tout fait aventure quand on regarde bien et qu'on ne regrette rien. Ne pas faire grand-chose : voilà l'extraordinaire.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : l'histoire d'une maladie qui se transmet par les réseaux sociaux...



Claire Laffut pour la sortie de son premier album "Bleu".

Elle sera en concert le 23 octobre au Botanique à Bruxelles.