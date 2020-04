Entrez sans frapper : Le peintre Raphaël/ Daniel Salvatore Schiffer/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Guillermo Guiz/Adeline Dieudonné/Corentin Candi/Eric Russon sur Auvio

Ce lundi, nous célébrons le 500ème anniversaire de la mort du peintre et architecte italien Raphaël, l'un des trois grands génies de la Renaissance, aux côtés de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. On en parle avec Daniel Salvatore Schiffer, spécialiste de l'esthétique et de la philosophie de l'art.



"Le journal des nouvelles encore plus très très pourries" d'Adeline Dieudonné.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 14.



Nous célébrons le 500ème anniversaire de la mort du peintre et architecte italien Raphaël (le 6 avril 1520 à Rome).

On en parle avec le philosophe et essayiste belgo-italien Daniel Salvatore Schiffer, professeur d'esthétique et de philosophie de l'Art à l'École Supérieure de l'Académie royale des beaux-arts de Liège, qui publie "Gratia Mundi : Raphaël, la Grâce de l'Art (Erick Bonnier). Ce sera l'occasion d'élargir la discussion sur qu'est-ce que la beauté ?



Né un Vendredi Saint, le 6 avril 1483, et mort également un Vendredi Saint, le 6 avril 1520, à l'âge de 37 ans seulement, Raphaël, génie précoce, à la vie romanesque et à la mort mystérieuse, mais à l'oeuvre immense surtout, fut considéré, de son vivant, comme un mythe, à l'instar de Léonard. Il est le seul artiste à avoir les honneurs, à Rome, où il s'est éteint après une folle nuit d'amour auprès de sa « Fornarina », du panthéon, lieu sacré, dédié, dans l'Antiquité, au culte des dieux. C'est donc l'art tout autant que la vie, sinon la pensée, de Raphaël, peintre et architecte adulé par les papes, tout autant que par les princes de son temps, que cet essai s'emploie à élucider : une constante et quadruple interpénétration entre l'idéal esthétique, l'analyse philosophique, le parcours artistique et le récit biographique. Mais, non moins étonnant, Raphaël est aussi celui qui, nanti de son incommensurable talent, inspira quelques-uns des plus grands peintres de l'art classique, dont Ingres, ou de l'art moderne et contemporain, au premier rang desquels figure Modigliani. Il convient enfin d'entendre le mot « grâce » au double sens du terme : théologique (dans le sens de « pardon », de « clémence divine ») et esthétique (dans le sens de « beauté », d'« élégance artistique »).



Nouvelle diffusion de la chronique "Les inconnus connus" d'Éric Russon : La petite dame du Diner's.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Guillermo Guiz et Corentin Candi.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Invictus" de William Ernest Henley.