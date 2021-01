Entrez sans frapper : Incorrect : parce que l'irrévérence est trop précieuse pour être laissée aux imbéciles/Hugues Dayez/Sébastien Ministru/Nicolas Herman sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « On ne change pas » de Céline Dion.



Renaud Lefebvre, l'un des coordinateurs et auteurs du livre "Incorrect : parce que l'irrévérence est trop précieuse pour être laissée aux imbéciles" (Cherche Midi).



Rendez-nous la liberté d'esprit, l'insolence, l'irrévérence ! Il y a, peut-être, un léger parfum de nostalgie dans cet ouvrage collectif qui revisite la culture et les médias des années 1970 à aujourd'hui. Mais loin d'être une apologie du « c'était-mieux-avant », c'est avant tout un catalogue illustré, drôle et ravageur, à l'usage des générations présentes et à venir. Un cocktail subtil et subversif qui fait pleurer de rire pour mieux faire réfléchir. L'héritage, à transmettre urgemment, de l'audace et de l'incorrection à la française. Et quels meilleurs représentants que Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Desproges, Coluche, et bien d'autres encore, pour illustrer cette précieuse liberté de ton ? Le cinéma, la publicité, la musique, la télévision ne sont pas en reste. Bref, toutes les sphères que cet esprit insubordonné s'est amusé à bousculer sont représentées. Incorrects toujours !



L'Objet pop de Nicolas Herman : la pochette de disque.



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- « The Burnt Orange Heresy », proposé en VOD par Cinéart cette semaine

- « Pieces of a Woman », disponible le 7 janvier sur Netflix

- « Death to 2020 » sur Netflix