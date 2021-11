Entrez sans frapper : Cosey/Bruno Moynot/Nathalie Masduraud et Valérie Urrea/Josef Schovanec/Pompon/Gorian Delpâture sur Auvio

Nouvelle diffusion de la chronique de Josef Schovanec : la cultissime série South Park. Cosey pour le nouveau et dernier tome (T.17) de sa série Jonathan « La piste de Yéshé » (Ed. Le Lombard) et pour le magnifique art-book « À l'heure où les Dieux dorment encore » (Ed. Daniel Maghen). Nouvelle écoute de la chanson de Pompon : « Rock'n'Roll Is Dead » de Lenny Kravitz. Bruno Moynot, homme de théâtre et acteur français, l'un des membres de la célèbre troupe du Spendid, qui préside le jury courts-métrages du Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) se déroulant du 5 au 9 novembre. Les réalisatrices Nathalie Masduraud et Valérie Urrea pour la nouvelle série d'Arte « H24 - 24 heures dans la vie d'une femme ». Inspirée de faits réels, une série manifeste qui rend compte des violences faites aux femmes au quotidien. Sur une idée originale de nos deux invitées, vous retrouverez 24 films courts audacieux, d'après les textes de 24 autrices européennes (Alice Zeniter, Lydie Salvayre, Chloe Delaume, Lola Lafon...), interprétés par 24 actrices d'exception (Diane Kruger, Camille Cottin, Anaïs Demoustier...). Une diversité de voix et de talents, dans une collection forte et engagée. Feuilleton « Les méchants de la fiction » de Gorian Delpâture. Ce vendredi : Godzilla, monstre du cinéma japonais que l'on retrouve dans le film réalisé par Ishiro Honda.