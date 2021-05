Entrez sans frapper : Spéciale Napoléon/Sébastien Ministru/Josef Schovanec/Hugues dayez sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Fais-moi mal Johnny" de Magali Noël.



Le journaliste français Vincent Mottez, réalisateur pour l'émission "Secrets d'Histoire" sur France 3, et le dessinateur Bruno Wennagel pour son roman graphique "Moi Napoléon" (Quelle Histoire Éditions) consacré à l'empereur Napoléon Ier en cette année du bicentenaire de sa mort sur l'île de Sainte Hélène le 5 mai 1821.



Moi Napoléon est le premier roman graphique consacré à l'empereur des Français. Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon revient sur les grands épisodes de sa vie, au fil d'un vibrant monologue intérieur : de sa naissance à Ajaccio à sa chute à Waterloo, en passant par son sacre et ses grandes batailles. Cette confession fictive, appuyée par une solide documentation historique, est mise en scène par des illustrations qui revisitent l'iconographie impériale à travers l'univers sombre des comics américains.



À l’occasion du bicentenaire du décès de Napoléon, La Première diffuse en primeur une série radiophonique inédite, « Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle », réalisée par Franck Istasse et Pierre Devalet. 5 épisodes de 54 minutes sur les dernières années de l’empereur. Des Cent-Jours jusqu’à sa mort : des années cruciales pour comprendre l’installation durable de la légende napoléonienne dans les siècles suivants Avec quatre historiens, parmi les meilleurs spécialistes du premier Empire : Thierry Lentz, Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda et Charles-Éloi Vial. À suivre sur La Première cinq vendredis consécutifs, à partir de ce vendredi 30 avril et tous les vendredis du mois de mai, de 13h15 à 14h30. Les 5 épisodes sont déjà disponible sur la page Podcasts de La Première.



La chronique de Josef Schovanec : la légende autour de Warren Buffett, le plus légendaire des investisseurs américains.



Les sorties cinéma en VOD avec Hugues Dayez :



- « Nomadland » de Chloé Zhao avec Frances McDormand (disponible sur Disney + en VO sous-titres anglais et néerlandais... et pas français)

- « Goodbye Christopher Robin » de Simon Curtis (sur la naissance de Winnie l'Ourson) sur Star/Disney +

- « Dans les angles morts » avec Amanda Seyfried, sur Netflix