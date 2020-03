Entrez sans frapper : En direct de la Foire du Livre - Stefan Hertmans, Barbara Abel et le concours d'écriture Libre d'écrire sur Auvio

Avec deux auteurs belges : Stefan Hertmans pour son livre "Antigone à Molenbeek" et Barbara Abel pour son nouveau roman "Derrière la haine". Il sera aussi question de la remise des prix du concours d'écriture "Libre d'écrire", ouvert à des détenu(e)s des prisons francophones, avec Patrick Delperdange et Barbara Abel, qui font partie du jury mais aussi le lauréat dans la catégorie « Récit de vie » et le comédien Nicolas Swysen qui lira son texte. Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout. L'écrivain belge néerlandophone Stefan Hertmans pour son livre "Antigone à Molenbeek" (Le Castor Astral). Un spectacle sur base du livre est mis en scène par Guy Cassiers et Toneelhuis au Bourlaschouwburg à Anvers du 30/04 au 03/05, le 23 mai à deSingel à Anvers, du 28 au 30/05 a Vooruit à Gand, du 4 au 7/6 au Kaaitheater. Son livre "Le cœur converti" vient également de paraître en Poche. Il sera en signatures avec Tom Lanoye le samedi 7 de 16h30 à 18h30 sur le stand du Castor Astral et en conférence le samedi 7 à 14h00 sur le stand du Fonds Der Letteren. Antigone a` Molenbeek est une re¿e¿criture du ce¿le`bre mythe de cette jeune femme, fille d'Œdipe et de Jocaste, qui tenta jusqu'a` la mort d'enterrer son fre`re, Polynice. Transpose¿e dans l'actualite¿ politique contemporaine, cette figure du de¿vouement s'incarne dans une sœur dont le fre`re a commis un attentat suicide a` la bombe. Stefan Hertmans de¿voile la complexite¿ des sentiments de cette Antigone moderne, livre¿e au me¿pris, empe^che¿e, elle aussi, de rendre les derniers hommages a` son fre`re. Bien loin d'en faire un cas d'e¿tude, l'auteur re¿ve`le nos contradictions face a` un sujet a` la fois politique, social, et humain avant tout. L'autrice belge Barbara Abel pour son nouveau roman "Et les vivants autour" (Belfond). Elle sera en rencontre avec Armel Job (« Par-delà l'impensable ») le dimanche 8 mars de 12h à 13h à la Grand Place du livre et en signatures le samedi 7 de 16h30 à 18h30 et le dimanche 8 de 14 à 16h00 au stand Interforum. Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en suspens. Quatre ans que l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour du corps de Jeanne, vingt-neuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, qui ne donne aucun signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins appellent cela un coma, un état d'éveil non répondant et préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins. C'est pourquoi, lorsque le professeur Goossens convoque les parents et l'époux de Jeanne pour un entretien, tous redoutent ce qu'ils vont entendre. Ils sont pourtant bien loin d'imaginer ce qui les attend. L'impensable est arrivé. Le dilemme auquel ils sont confrontés est totalement insensé et la famille de Jeanne, en apparence si soudée, commence à se déchirer autour du corps de la jeune femme... Il sera aussi question de la remise des prix du concours d'écriture "Libre d'écrire", qui a lieu le vendredi 6 mars à 18h00 à la Foire du Livre. Des détenu(e)s des prisons francophones ont envoyé un texte sur le thème "Après...", dans le cadre du programme "Objectif Lire" (dont la Foire est partenaire). On en parle avec Patrick Delperdange, président du jury, Barbara Abel qui fait aussi partie du jury et le lauréat de la catégorie "Récit de vie". Le comédien Nicolas Swysen lira les textes des lauréats dans la catégorie "Poésie et "Récit de vie". Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : Abdellah Taïa pour son dernier roman "La Vie lente" (Seuil). Publicité