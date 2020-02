Entrez sans frapper : Juliette Gréco/Adeline Dieudonné/Sébastien Ministru/Hugues Dayez sur Auvio

" Si tu t'imagines ", " Les Feuilles mortes ", " Jolie môme ", " Un petit poisson, un petit oiseau ", " Déshabillez-moi "... La dame de Saint-Germain-des-Prés est à l’honneur ce mercredi, à l’occasion de la sortie du livre "Juliette Gréco : Entrer dans la lumière" de Françoise Piazza.



"La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : Romain Gary.



Françoise Piazza pour son livre "Juliette Gréco : Entrer dans la lumière" (L'Archipel).



" Si tu t'imagines ", " Les Feuilles mortes ", " Jolie môme ", " Un petit poisson, un petit oiseau ", " Déshabillez-moi "... Juliette Gréco incarne l'esprit de Saint-Germain-des-Prés, entre gouaille et sophistication. Quand elle la rencontre en 1968, Françoise Piazza a dix-neuf ans et Juliette quarante et un. Ce jour-là, entre la jeune fille et la chanteuse débute une longue amitié qui jamais n'a faibli. Au fil des années, de concerts en tournées, elle devient une proche tant de l'artiste que de la femme. Son témoignage, habité de souvenirs et de confidences, dévoile une Juliette intime, loin de la statue que lui ont dressée ses admirateurs du monde entier.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Sukkwand Island" de David Vann chez Gallmeister, qui reparaît pour ses 10 ans et qui avait reçu le Prix Médicis étranger en 2010.



Une île sauvage du Sud de l’Alaska, accessible uniquement par bateau ou par hydravion, toute en forêts humides et montagnes escarpées. C’est dans ce décor que Jim décide d’emmener son fils de treize ans pour y vivre dans une cabane isolée, une année durant. Après une succession d’échecs personnels, il voit là l’occasion de prendre un nouveau départ et de renouer avec ce garçon qu’il connaît si mal. Mais la rigueur de cette vie et les défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar. Jusqu’au drame violent et imprévisible qui scellera leur destin.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Official secrets

- A hidden life

- #Jesuislà

- Les traducteurs