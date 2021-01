Entrez sans frapper : Spéciale Joseph Kessel avec Serge Linkès/Gorian Delpâture/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Mirages et folies augmentées » de Philippe Druillet (Glénat)

- « Esprits et Créatures du Japon » de Benjamin Lacombe et Lafcadio Hearn (Soleil)

- « Touiller le miso » de Florent Chavouet (Picquier)



Spéciale Joseph Kessel avec Serge Linkès, qui dirige la publication "Joseph Kessel : Romans et récits I, II" (La Pléiade). Serge Linkès est maître de conférences à l'Université de La Rochelle et membre de l'ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes) où il est responsable de l'axe Kessel au sein de l'équipe « Écritures du XXe siècle ».



Kessel est difficile à situer dans le paysage littéraire. On l'y prenait parfois pour un intrus. À la NRF, Gaston Gallimard crut très tôt en lui, tandis que Gide (qui changerait d'avis) et Paulhan avaient, comme on dit, «des réserves». Peut-être n'était-il à leurs yeux qu'un reporter écrivant des romans, avec une circonstance aggravante : le succès. Alors romancier ou reporter ? Un pur romancier ? un authentique reporter ? La question, à vrai dire, ne se pose pas en ces termes. Cette édition ne fait pas acception de «métiers» ni d'ailleurs de genres littéraires. Elle juxtapose dans l'ordre chronologique des ouvrages relevant, à des degrés divers, de la fiction, du récit, du reportage ou de ce que Kessel aimait à nommer documentaire - un mot encore neuf dans les années 1920 et qu'il donna pour titre à la première partie de Vent de sable. Elle bénéficie d'autre part d'un fait nouveau: les manuscrits de Kessel sont désormais accessibles. Ces deux volumes en reproduisent de nombreux éléments - dont le scénario inédit du Bataillon du ciel - et les exploitent pour cerner ce qui fait la spécificité de l'œuvre.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Ohio" de Stephen Markley (Albin Michel). Grand Prix de Littérature américaine 2020 et aussi dans le Palmarès « Les 100 livres de l'année 2020 - Lire-Magazine Littéraire ».



Par un fébrile soir d'été, quatre anciens camarades de lycée désormais trentenaires se trouvent par hasard réunis à New Canaan, la petite ville de l'Ohio où ils ont grandi. Bill Ashcraft, ancien activiste humanitaire devenu toxicomane, doit y livrer un mystérieux paquet. Stacey Moore a accepté de rencontrer la mère de son ex-petite amie disparue et veut en profiter pour régler ses comptes avec son frère, qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton s'apprête à retrouver son amour de jeunesse, mais le jeune vétéran, qui a perdu un œil en Irak, peine à se raccrocher à la vie. Tina Ross, elle, a décidé de se venger d'un garçon qui n'a jamais cessé de hanter son esprit. Tous incarnent cette jeunesse meurtrie et désabusée qui, depuis le drame du 11-Septembre, n'a connu que la guerre, la récession, la montée du populisme et l'échec du rêve américain. Chacun d'entre eux est déterminé à atteindre le but qu'il s'est fixé.