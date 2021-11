Entrez sans frapper : Rachel Kushner/Antoine Wielemans/Dick Tomasovic/Nicolas Herman/Sébastien Ministru/Gorian Delpâture sur Auvio

Nouvelle diffusion de « L'objet Pop » de Nicolas Herman : la montre Casio. Nouvelle écoute de la spéciale Elizabeth Taylor dont nous commémorions les 10 ans de la disparition le 23 mars dernier. On en parlait avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. Nouvelle diffusion du « Boing Boum Tchak » de Sébastien Ministru : « Memorial Drive » de Natasha Trethewey (Ed. de l'Olivier). La romancière américaine Rachel Kushner pour son livre « Les routiers sont sympas : Essais 2000-2020 » (Ed. Stock) : recueil de dix-neuf textes tranchants comme des lames de rasoirs, où Rachel Kushner semble invoquer plusieurs genres - le journalisme, les mémoires, la critique littéraire et artistique -, où Jeff Koons croise Denis Johnson et Marguerite Duras. Antoine Wielemans pour son album solo « Vattetot » qui sort ce 5 novembre. Il sera le 4 février 2022 au Botanique et le 10 février 2022 au Reflektor à Liège. Feuilleton « Les grands méchants de la fiction » de Gorian Delpâture. Ce jeudi : le clown « Grippe-Sou », « Pennywise » en version originale, personnage fictif du roman « Ça » écrit par Stephen King.