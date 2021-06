Entrez sans frapper : Spéciale Georges Feydeau/Adeline Dieudonné/Éric Russon/Jacques De Pierpont sur Auvio

Adeline Dieudonné pour la pièce "La vraie vie", mise en scène par Georges Lini, à voir du 9 au 19/06 à L'Atelier Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve.



On y suit une famille vivant dans une banlieue sinistre et soumise à un père amateur de chasse, tyrannique et violent. Le quotidien de la narratrice de dix ans est égayé par les jeux dans les carcasses de voitures du « cimetière de métal » et par le rire de son petit frère, Gilles. Un rire qui bientôt va s’effilocher… Pour lui rendre le sourire, elle va tout faire pour revenir en arrière et effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l’autre. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de l’existence.



Ce samedi 5 juin, c'est le centenaire de la mort du dramaturge français Georges Feydeau.



On en parle avec Christophe Barbier, qui publie "Le monde selon Feydeau : portes qui claquent, maris cocus, quiproquos et fous-rires" (Tallandier).



Un Fil à la Patte, Le Dindon, La Puce à l’oreille, N’te promène donc pas toute nue !, On purge Bébé… Depuis 1886, les spectateurs s’esclaffent au diapason de la plume alerte et chatouilleuse de Georges Feydeau. À quoi tient ce succès ? Au génie. Celui du comique, car il est le maître des situations irrésistibles autant que celui de la langue française avec laquelle il jongle brillamment. Sous les mots de Feydeau, l’art dramatique est une horlogerie de la bonne humeur grâce à l’incontournable trio « mari-femme-amant » et ses dérivés : le désir, la fidélité, la tentation, la jalousie, la vengeance, mais aussi l’argent, la vanité et les plaisirs. Fin observateur de la bourgeoisie rentière et arrogante de la IIIe République, il raille ses contemporains sans jamais les mépriser.



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : beaucoup de bruit pour rien.



La chanson de Pompon : "Mangez-moi" de Billy Ze Kick et Les Gamins en folie.