Entrez sans frapper : Spéciale 40 ans du Punk/La bagarre/Karin Clercq/Joëlle Scoriels/Xavier Vanbuggenhout/Sébastien Ministru/Jacques de Pierpont sur Auvio

Spéciale 40 ans du Punk Le 26 novembre 1976 sortait le 45 tours "Anarchy in the UK", premier titre du futur album du groupe anglais Sex Pistols. Un disque marquant, d'un nouveau mouvement appelé "punk". Nouvelle diffusion de notre émission réalisée en 2016 avec Jacques De Pierpont et Sébastien Ministru.



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :

- « Les Sauroctones Tome 1 » de Erwann Surcouf (Dargaud)

- « Mind MGMT Rapport d'opération 1/3 : Guerres psychiques et leurs influences invisibles » de Matt Kindt (Monsieur Toussaint Louverture)



Nouvelle diffusion de notre spéciale 40 ans du Punk, réalisée en 2016 avec Sébastien Ministru et Jacques De Pierpont.

Pour info : La Trois diffuse la série en 4 épisodes « Tempo : Punk » produite par Iggy Pop, les vendredis 5 et 12 juin à 21h05.



La série propose une relecture complète du genre qui a repoussé les barrières de l'expression et de la contestation dans la pop music durant les années 70. La série "Punk" explore la musique, la mode, l'art et la Do It Yourself attitude qui ont forgé cette culture underground de marginaux. Elle dévoile un certain nombre de photos rares et inédites, d'anciennes archives et vidéos, ainsi qu'une bande son crépitante faite de hits et de titres oubliés. Producteur exécutif de la série, l'icône des Stooges fait partie du beau monde qui s'est prêté aux interviews. John Lydon des Sex Pistols, Dave Grohl, Debbie Harry et Chris Stein de Blondie, Marky Ramone, Wayne Kramer de MC5, Jello Biafra de Dead Kennedys, Duff McKagan de Guns N 'Roses, Penelope Spheeris, la réalisatrice du film The Decline Of Western Civilization et Michael Peter "Flea" des Red Hot Chili Peppers, figurent également parmi les intervenants qui traversent les quatre épisodes, tout comme le couturier John Varvatos, ami de longue date de celui qu'on surnomme le "godfather du punk".



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Karin Clercq.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Xavier Vanbuggenhout et Joëlle Scoriels. « La La Langue » de Joëlle Scoriels.