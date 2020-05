Entrez sans frapper : Pascal Picq/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Guillermo Guiz/Corentin Candi/Josef Schovanec/Thierry Hellin sur Auvio

Pascal Picq, le paléoanthropologue français, auteur prolifique sur l'origine de l'Homme et son évolution, sera des nôtres. Selon lui, « il ne fait aucun doute que le développement des virus, au même titre que le dérèglement climatique, est la conséquence directe de nos activités humaines. Cette crise sanitaire montre que nous n'avons toujours pas compris que les espèces co-évoluent entre elles, et les maladies avec elles. »



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 34.



Le paléoanthropologue français et spécialiste de l'évolution humaine Pascal Picq, auteur de "Sapiens face à Sapiens La splendide et tragique histoire de l'humanité" chez Flammarion en 2019, est notre invité.



Dans Le Soir du 7 avril dernier, il nous disait que « la crise sanitaire montre que nous n'avons pas pris conscience de l'impact anthropique sur les écosystèmes, ni compris que les espèces co-évoluent entre elles, et les maladies avec elles. Une « leçon de darwinisme » qui devrait nous conduire à repenser notre modèle de développement et notre médecine. »



La chronique de Josef Schovanec : William Shakespeare et la peste.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Corentin Candi et Guillermo Guiz.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Rêves" d'Esther Granek (reccueil "Portraits et chansons sans retouches", 1976).