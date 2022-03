Entrez sans frapper : Stromae avec Laurent Mathieu / Stefan Hertmans / Helen Levitt avec Astrid Ullens / Xavier Vanbuggenhout / Valentine Jongen sur Auvio

Les sorties BD avec Xavier VANBUGGENHOUT : - "Je suis toujours vivant" de Roberto Saviano et Asaf Hanuka (Gallimard/Steinkis) - "Le Poids des héros" de David Sala (Casterman) L'expo "Helen Levitt. One, Two, Three, More" est à voir jusqu'au 10 avril à la Fondation A à Bruxelles. On en parle avec Astrid Ullens de Schooten Whettnall, la fondatrice de la Fondation A. Helen Levitt est née à Brooklyn, New York, en 1913. Au début des années 1930, elle a commencé son exploration continue de la photographie. Henri Cartier-Bresson et Walker Evans sont parmi les premiers artistes à encourager et à soutenir son travail. Dès 1943, le Museum of Modern Art de New York a organisé une exposition personnelle des photographies de Levitt qui lui a valu une plus grande reconnaissance dans le monde de l’art. Les scènes de rue et les gens de sa ville natale de New York ont été son sujet dès le début. Ce vendredi sort "Multitude", le nouvel album de STROMAE. Laurent MATHIEU l’a rencontré. Stefan HERTMANS pour son nouveau roman "Une ascension" (Gallimard). Se promenant dans sa ville natale de Gand un jour de 1979, le narrateur tombe en arrêt devant une maison : visiblement à l’abandon derrière une grille ornée de glycines, cette demeure l’appelle. Il l’achète aussitôt et va y vivre près de vingt ans. Ce n’est qu’au moment de la quitter qu’il mesure que ce toit fut également celui d’un SS flamand, profondément impliqué dans la collaboration avec le Troisième Reich. Feuilleton "L'histoire pas si classique des chansons culte" de Valentine JONGEN. Ce vendredi : Klaus Nomi (L’air du froid) VS Purcell.