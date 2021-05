Entrez sans frapper : Akhenaton/Hélène Maquet/Laurence Bibot/Juliette Goudot sur Auvio

"J'entends des voix" de Laurence Bibot : La voix des Bourgmestres.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : "The Dazzle Club" : Elles se maquillent pour éviter la reconnaissance faciale des caméras de surveillance...



Akhenaton pour son livre "La Faim de leur monde" (L'Iconopop à L'Iconoclaste).



Le monde prend feu. Les crises se succèdent. Les injustices s’accentuent. La colère monte. Comment garder espoir ? Akhenaton s’interroge, s’insurge, fustige. Sa plume acide, ses mots syncopés pointent la voracité des décideurs en tout genre, leur faim toujours accrue. La faim de leur monde, à lire haut et fort, est un manifeste d’aujourd’hui. Un cri de ralliement.



Les sorties cinéma en VOD avec Juliette Goudot :



- La mini-série italo-américaine "We are who we are" de Luca Guadagnino (StarZPlay)

- "Madame Claude", Le film sur la plus célèbre proxénète française (Netflix)

- La série britannique criminelle "The Serpent" avec Tahar Rahim (Netflix)