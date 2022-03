Entrez sans frapper 03/03/2022

Nouvelle diffusion de l’Objet Pop de Nicolas Herman : Le pin's.



Thomas Prédour (metteur en scène) et Isnelle da Silveira (comédienne) pour la pièce "NinaLisa", à voir au Rideau de Bruxelles du 9 au 12 mars, à La Vénerie / Espace Delvaux à Bruxelles du 31 mars au 2 avril et à Central à La Louvière le jeudi 24 mars.



Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina Simone, a fini ses jours. Dans un coffre, elle découvre l’autobiographie de sa mère. Soudain, quelqu’un apparaît sur le pas de la porte. C’est Nina. Cette nuit, juste cette nuit, elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont tant à se dire. A moins que ce soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à ressasser son passé et ses échecs ? Le jazz et la musique classique s’entrechoquent pour interroger la filiation, l’amour, le racisme, la maladie, la lutte pour les droits civiques et l’afroféminisme. Une odyssée musicale et théâtrale, sans champagne mais avec un pianiste et deux superbes voix, sur la vie d’une artiste essentielle.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Anéantir" de Michel Houellebecq (Flammarion).



Ce 5 mars, Pier Paolo Pasolini aurait eu 100 ans.

On en parle avec René de Ceccatty, auteur de la bio "Pier Paolo Pasolini" chez Folio.



« Ceux qui comme moi ont eu le destin de ne pas aimer selon la norme finissent par surestimer la question de l'amour. Quelqu'un de normal peut se résigner – quel mot terrible – à la chasteté, aux occasions manquées : mais chez moi la difficulté d'aimer a rendu obsessionnel le besoin d'aimer : la fonction a hypertrophié l'organe, alors que, dans mon adolescence, l'amour me semblait être une chimère inaccessible. » La vie de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), cinéaste, romancier, théoricien de l'art et de la littérature, se déroula à la fois comme un destin tragique et comme le symbole de la plus noble des libertés. Ce courage, il le paya très cher : scandales, procès, assassinat mystérieux enfin dont il fut la victime, sur une plage d'Ostie, une nuit de novembre.



Feuilleton "L'histoire pas si classique des chansons cultes" de Valentine Jongen.



Ce jeudi : Gainsbourg/Birkin (Baby alone in Babylone) VS Brahms.



Nombreuses sont les chansons du XXe et du XXIe siècle qui puisent leur inspiration dans la musique classique. Certains crient au scandale ou au plagiat mais Serge Gainsbourg disait lui-même "emprunter à la grande musique". Et il n'est pas le seul à avoir "emprunté" : Céline Dion, Elvis Presley, Sting, The Beatles... Beaucoup de tubes d'aujourd'hui cachent dans leurs harmonies des mélodies d'hier. Découvrez l'histoire et les secrets des plus grandes chansons…