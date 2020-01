Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Vladimir Fédorovski pour Sur tes cils fond la neige Le Roman vrai du Docteur Jivago Nouvelle écoute de la chanson de Pompon : « La coco » de Fréhel (1932). Éric Boschman pour son spectacle « Ni Dieux ni maître mais des amis », un wine man show arrosé de surprises ! Dans une mise en scène totalement originale et unique, en présence de trois meilleurs sommeliers du monde : Philippe Faure-Brac, Olivier Poussier, Serge Dubs et deux meilleurs sommeliers d'Europe : Eric Baumard et Bernd Kreiss ainsi que 150 élèves de l'Ecole Hôtelière de Fleurus et d'autres nombreuses surprises, amis... À voir au Cirque Royal à Bruxelles le 25 mars 2020. Nouvelle écoute de la chronique « La La Langue » de Joëlle Scoriels : du labrador à la levrette en passant par la poutre... Vladimir Fédorovski pour « Sur tes cils fond la neige » (Ed. Stock) : « Tout le monde a vu le film Le Docteur Jivago, un des films emblématiques du cinéma américain, basé sur le roman de Boris Pasternak consacré à la période de la révolution russe, une fiction d'inspiration éminemment autobiographique couronnée du prix Nobel. Vladimir Fédorovski propose ce « roman vrai » du Docteur Jivago s'appuyant sur le destin de son auteur comme guide à travers les aléas de l'histoire du XXe siècle où la réalité tragique dépasse la fiction. » Le feuilleton « Les 9 » de Jean-Marc Panis. 9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art. Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge. Ce vendredi : Riad sattouf ("L'Arabe du futur" chez Allary).