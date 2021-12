Entrez sans frapper 02/12/2021

L'objet Pop de Nicolas Herman : la guitare Gibson.



Le réalisateur Yohan Manca pour son film "Mes frères et moi" (qui sort le 5 janvier prochain).

Le film fait l'ouverture du Festival Cinemamed, ce jeudi soir à 20h30 au Cinéma Palace à Bruxelles.

Le film a aussi été présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021.



Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...



Nouvelle diffusion de l'interview d'Arnaud Le Gouëfflec pour sa BD "Underground : Rockers maudits et grandes prêtresses du son" (Glénat).



La bible de la musique indépendante !

Ces hommes et ces femmes ne sont pas connus du grand public et pourtant, leurs œuvres ont bouleversé l'histoire de la musique. Pour remettre sur le devant de la scène des artistes dont la popularité n'égale pas l'influence, Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog nous content les histoires de ces fabuleux créateurs. Parmi eux, (re)découvrez le génie sensible et maniaco-dépressif Daniel Johnston, la reine péruvienne de l'exotica Yma Sumac, l'improbable SDF aveugle Moondog, les chineurs classieux de The Cramps, la légendaire Patti Smith et tellement d'autres... Véritable bible illustrée de la scène musicale underground, cette anthologie de 50 récits biographiques invite à découvrir des maestros méconnus, géniteurs de chefs-d'œuvre sous-écoutés. Destiné aux érudits comme aux simples curieux, Underground parvient par ses nombreuses anecdotes et son sens du récit à ouvrir les portes d'incroyables mondes personnels et sonores. Plus important encore - car sens premier de l'ouvrage finalement - ces pages vous donneront envie d'aller plus loin et d'écouter tous ces trésors oubliés.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Les écrits intimes de Patricia Highsmith 1941-1995 » (Calmann-Lévy), à l'occasion du centenaire de sa naissance en janvier dernier.



Malgré une oeuvre colossale, la romancière américaine Patricia Highsmith est toujours restée discrète sur sa personne. La découverte, après sa mort, de dix-huit journaux intimes et trente-huit carnets de notes cachés dans sa maison suisse est donc un événement sensationnel. Rédigés à la main de 1941 à 1995, en cinq langues pour les garder à l'abri des regards indiscrets, ces écrits personnels contiennent la vie intime, sauvage et poignante de l'autrice, ainsi que des poèmes, des listes de lieux où elle a voyagé et vécu, des romans en cours de rédaction et des personnes les plus importantes à ses yeux.