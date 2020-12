Entrez sans frapper : Spéciale Gtasby le Magnifique/Juliette Goudot/Nicolas Herman/Sébastien Ministru sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « Un homme heureux » de William Sheller.



Nouvelle diffusion de notre spéciale Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald.



On en parle avec Philippe Jaworski, professeur émérite de littérature américaine à l'université Paris-Diderot. Il a dirigé l'édition des 2 tomes "Francis Scott Fitzgerald : Romans, nouvelles et récits" à La Pléiade.



L'Objet Pop de Nicolas Herman : la montre Rolex.



Juliette Goudot et les films et séries en VOD : "Mank" de David Fincher disponible sur Netflix le 4 décembre : comment Herman J. Mankiewicz a écrit le scénario de "Citizen Kane" d'Orson Welles ?