Entrez sans frapper : Jean-Claude Servais/Hervé Le Tellier/Laurence Bibot/Hélène Maquet/Jean-Marc Panis sur Auvio

La chronique de Laurence Bibot « J'entends des voix » : Les femmes de ... Jean-Claude Servais pour la sortie de l'album « Le loup m'a dit » tome 1 et la réédition de « La petite reine » parus aux éditions Dupuis. Dans les yeux d'Ambre, une enfant qui grandit de la Préhistoire au monde moderne, la vieille Louba creuse le temps pour raconter l'histoire du loup dans un album presque chamanique, qui relie le conte à la réalité documentaire, le réel à l'imaginaire. « Machins, Machines » d'Hélène Maquet : Les influenceuses complotistes sur Instagram et les théories conspirationnistes de QAnon. Hervé Le Tellier pour son roman « L'anomalie » (Ed. Gallimard) : En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Découvrez cette semaine, le feuilleton « D'ici ». Contre vents, marées, pandémies, (re)confinements et galères en tous genres, des artistes continuent de faire ce qu'ils font le mieux : créer. Des musicien.ne.s qui bataillent et rivalisent d'ingéniosité pour ne pas arrêter de produire des œuvres qui font du bien. Quel que soit le genre qu'ils défendent (classique, chanson française, rock ou pop), une chose réunit ces artistes d'ici : la qualité de leur proposition. Jean-Marc Panis est parti à leur rencontre... Ce lundi : Judith Kiddo