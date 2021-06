Entrez sans frapper : Étienne Garcin/Sébastien Ministru/Juliette Goudot/Laurence Bibot sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Qui c'est celui-là ?" de Pierre Vassiliu.



Étienne Garcin pour sa BD "Philosophix : Le mythe de la caverne et autres histoires philosophiques" (Les Arènes BD).



Philosophix propose une entrée originale dans le monde des idées. S'appuyant sur des exemples pris par les philosophes eux-mêmes, cette bande dessinée nous fait découvrir d'étonnantes anecdotes et nous dévoile la saveur et la profondeur des leçons de philosophie qu'elles recèlent. Le mythe de la Caverne, les poires de saint Augustin, le danseur de corde de Nietzsche, la tique de Deleuze... Autant de récits amusants et surprenants, fables de vie et de sagesse, qui marquent l'esprit, invitent à la réflexion et au débat aussi bien les débutants que les passionnés de philosophie. Dix histoires indispensables tirées d'oeuvres majeures pour mieux comprendre la pensée philosophique.



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix de l'hôtesse de l'air.



Les sorties ciné en VOD avec Juliette Goudot :



- Mare of Easttown

- The Underground Railroad

- In Treatment Saison 4