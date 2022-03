Entrez sans frapper 02/03/2022

Nouvelle diffusion de "La La Langue" de Joëlle Scoriels : Un panaché Vatican-vagin-fagne-avocat-cornichon…



Sofiane Pamart pour son nouvel album "Letter".



Il sera en concert les 4 et 5 juillet à l'Ancienne Belgique à Bruxelles.



Nouvelle diffusion de "C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "C’était bien (Le petit bal perdu)" de Bourvil.



Romain Renard pour sa BD "Melvile, Tome 3 : L'histoire de Ruth Jacob" (Le Lombard).



Avez-vous déjà connu le grand amour ? Celui qui compte pour toute une vie, celui pour qui vous seriez prêt à tout, même au pire ? Paul Rivest l'a connu. C'était durant un été à Melvile, il avait 14 ans, il est tombé amoureux de Ruth, la fille du pasteur. La passion s'est terminée dans une tragédie brûlante et Paul ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, il est obligé d'y revenir après plus de vingt-cinq années d'absence. Mais Melvile a de la mémoire et ses habitants aussi…



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- The Batman

- Belfast

- Drive my car



Feuilleton "L'histoire pas si classique des chansons cultes" de Valentine Jongen.



Ce mercredi : Sting (Russians) VS Prokofiev.



Nombreuses sont les chansons du XXe et du XXIe siècle qui puisent leur inspiration dans la musique classique. Certains crient au scandale ou au plagiat mais Serge Gainsbourg disait lui-même "emprunter à la grande musique". Et il n'est pas le seul à avoir "emprunté" : Céline Dion, Elvis Presley, Sting, The Beatles... Beaucoup de tubes d'aujourd'hui cachent dans leurs harmonies des mélodies d'hier. Découvrez l'histoire et les secrets des plus grandes chansons…