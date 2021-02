Entrez sans frapper : Spéciales Bill Murray et Chantal Akerman/Gorian Delpâture/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Tunnels » de Rutu Modan (Actes Sud BD)

- « Menotte et Quenotte » de Michel Esselbrügge (L'employé du moi)

- « Shangai Chagrin » de Léopold Prudon (L'Association)



LaCinetek rend hommage à la cinéaste belge Chantal Akerman avec une rétrospective en 10 films, jusqu'au 15 mars.



LaCinetek vous propose une rétrospective en 10 de ses films dont 8 films clés de sa carrière en version restaurée, par La Cinematek, la Cinémathèque royale de Belgique : du premier court-métrage matriciel (Saute ma ville) aux bouleversants portraits de femmes des années 1970 (Je, tu, il, elle ; Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles avec Delphine Seyrig ; Les Rendez-vous d'Anna avec Aurore Clément) ; de carnets de voyages (News from home ; D'Est) au musical Golden Eighties ; jusqu'au mélodrame proustien La Captive (1999). Seront également disponibles deux oeuvres pour la télévision : L'Homme à la valise (1983) et sa Lettre d'une cinéaste (court-métrage de 1985 pour l'émission Cinéma Cinémas).



On en parle avec Marylin Watelet, administratrice de la Fondation Chantal Akerman.



Le journaliste français Yal Sadat pour son livre "Bill Murray : Commencez sans moi" (Capricci Stories). Comment être acteur lorsqu'on hait les plans de carrière et les gags soupesés à l'avance ? À ses débuts, Bill Murray espérait tout improviser : ses sketches, ses films, sa vie, sa mort. Mais l'industrie a dissous sa bande du Saturday Night Live et fait de lui une star aux succès préprogrammés. Le sentiment d'imposture a été si vif qu'il a tout mis en œuvre pour disparaître : casser le nez à d'autres célébrités, touiller les tréfonds de la folie avec Hunter S. Thompson, s'offrir une retraite existentialiste à Paris, devenir cinéaste, tarder à se montrer sur les tournages au point qu'ils commencent sans lui. Il s'est même éparpillé à travers mille anecdotes d'intrusions absurdes dans la vie d'autrui, en sorte d'enfouir la seule histoire qui vaille : la sienne, la vraie, qu'il a souvent voulu raconter sans trop savoir par quel bout l'empoigner. Puisqu'il se fait encore attendre, commençons cette histoire sans lui.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture" de Silvia Ferrara (Seuil). Pourquoi l'homme s'est-il mis à écrire ? Comment et où cette révolution a-t-elle eu lieu ? Voilà les mystères sur lesquels Silvia Ferrara lève le voile. Pour cela, elle nous fait voyager dans le temps et l'espace comme dans les méandres de l'esprit humain. Ici, elle dresse le fascinant inventaire des graphies non encore élucidées ; là, elle retrace les multiples apparitions de l'écriture dans l'histoire. Car tout laisse penser qu'elle a été découverte et s'est effacée, sans laisser de traces, à plusieurs reprises. Sa naissance en Mésopotamie au quatrième millénaire avant notre ère n'aurait été qu'une occurrence parmi tant d'autres. Pris par un récit vertigineux, qui nous transporte du Mexique aux pourtours de la mer Égée, de la Chine aux Îles de Pâques, nous suivons pas à pas les progrès d'une recherche qui a considérablement progressé dans les dernières décennies.