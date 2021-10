Entrez sans frapper 01/10/2021

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : La victime de discrimination !



Joachim Lafosse et Leila Bekhti pour le film "Les Intranquilles", qui fait l'ouverture ce soir de la 36ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur, qui a lieu jusqu'au 8 octobre.

Le film sortira en salles le 6 octobre. Leïla et Damien s'aiment profondément.



Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire.



La chanson de Pompon : "It's the End of the World as We Know It (and I Feel Fine)" de R.E.M (1987).