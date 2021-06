Entrez sans frapper : L'Odyssée d'Homère/Josef Schovanec/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Sans Espoir » de Robert Crumb (Cornélius)

- « Pulp » de Ed Brubaker et Sean Phillips (Delcourt)

- « La Guerre » de Thomas Cadène et Loïc Sécheresse (Delcourt)



Emmanuel Lascoux, helléniste et musicien, pour sa nouvelle traduction de "L'Odyssée" d'Homère (POL).



Emmanuel Lascoux propose une nouvelle « version » du texte grec d'Homère à partir de son travail original sur le grec ancien qu'il rythme, chante, et crie depuis plusieurs années. Il dit lui-même : « J'ai voulu monter le son ou entendre davantage. » Il revendique de « jouer les langues anciennes » comme l'on joue de la musique. « On fait du grec, soit, mais on ne fait pas le grec. Imagine-t-on faire de la musique sans la faire ? » écrit-il dans l'avant-propos à sa traduction. Mais quels détours imposer au français aujourd'hui, quels mensonges lui permettre, quand la musique du grec s'est tue ? Emmanuel Lascoux propose ainsi cette « version française » très originale des 12109 hexamètres de l'Odyssée. Plutôt qu'imiter le vers grec antique inimitable, ou dévider une prose inchantable, cette Odyssée propose à tous, un texte à dire et à chanter. Renouant finalement avec les pratiques antiques du texte épique et du poème, dans un français très contemporain et d'une oralité retrouvée. Dans la petite île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent Ulysse, leur époux et père. Voilà vingt ans qu'il est parti pour Troie et qu'ils sont sans nouvelles de lui. De l'autre côté des mers, Ulysse a pris le chemin du retour depuis longtemps déjà. Mais les tempêtes, les monstres, les géants, les dieux parfois, l'arrêtent ou le détournent de sa route.



La chronique de Josef Schovanec : les jeux de hasard.