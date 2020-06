Entrez sans frapper : Alain Berenboom/La Bagarre/Yoann Blanc/Laurence Bibot/Nicolas Herman sur Auvio

Alain Berenboom est notre invité pour son nouveau roman "Le rêve de Harry", dans lequel il rend hommage à l'histoire du cinéma...



L'objet Pop de Nicolas Herman : le Monopoly.



L'auteur belge Alain Berenboom, avocat spécialiste du droit d'auteur et chroniqueur au journal Le Soir, pour son livre "Le rêve de Harry", paru en février dernier chez Genèse Edition.



Michaël, à la veille de ses 50 ans, a raté sa vie professionnelle. Il a exercé tous les métiers sans succès. Même son bureau d'agent immobilier est menacé de fermeture. Pourtant Michaël n'a eu de cesse de suivre l'exemple de son oncle Harry dont la famille a toujours vanté le talent de businessman. Un jour, une de ses clientes, Madame Timmerman, richissime veuve, lui demande de mettre en vente une salle de cinéma qui a connu des jours meilleurs, le Cristal Palace. Or, toujours selon la légende familiale, oncle Harry, grâce à son bagout et à son don des langues, s'était fait engagé avant-guerre par les célèbres studios UFA à Berlin. Après-guerre, Il avait aussi exploité des salles de cinéma à Bruxelles. Un signe prémonitoire ? La chance de Michaël allait-elle tourner ? Arriverait-il enfin à se montrer digne d'oncle Harry ?



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté" : Yoann Blanc.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Nicolas Herman et Laurence Bibot.



"J'entends des voix", une nouvelle chronique de Laurence Bibot.

Des punk aux majorettes, grâce aux archives de la Sonuma, Laurence Bibot entend des voix, ou plus précisément, elle les écoute. Les voix sont comme les odeurs, elles ont une puissance d'évocation immédiate. Écouter votre voix, c'est écouter votre histoire...

Aujourd’hui : la voix du futur.