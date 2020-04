Entrez sans frapper : Coline Serreau/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Marka/Laurence Bibot/Joëlle Scoriels/Gorian Delpâture/Thierry Hellin sur Auvio

Coline Serreau, la réalisatrice de "Trois hommes et un couffin" et du film prémonitoire "La Belle Verte", a poussé un coup de gueule mardi dernier sur France Inter sur la manière dont nous abordons ce virus. Elle est notre invitée ce mercredi.



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : le futur.



"L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement...

Épisode 11.



Coline Serreau, la réalisatrice de "Trois hommes et un couffin" mais surtout du film prémonitoire "La Belle Verte", a poussé un coup de gueule mardi dernier sur France Inter sur la manière dont nous abordons ce virus. Selon elle : "Pour se protéger des virus, il faudra avoir un environnement sain et un système immunitaire qui marche. Et c'est ça qui nous permettra de vivre non pas contre eux, mais de les supporter parce qu'ils seront toujours là."

Son livre "#COLINESERREAU" est paru en 2019 chez Actes Sud.



Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "Représailles" de Florian Eglin (La Baconnière).



Une route corse la nuit, non loin du désert des Agriates. Telle une bête en maraude, un SUV prend en chasse une famille suisse. Leurs deux petites filles endormies à l'arrière, Tom et Adèle hésitent : continuer cette course-poursuite insensée, au risque de finir dans le décor, ou s'arrêter et faire face à ceux qui les traquent ? Cette décision marquera le point de départ d'une inexorable descente aux enfers au cours de laquelle il faudra affronter bien des monstres. Ou les apprivoiser...



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Joëlle Scoriels et Gorian Delpâture.



Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Sensation" d'Arthur Rimbaud.