Entrez sans frapper : John Turturro/OrelSan/Spéciale Jacques Villeret/Gorian Delpâture/Dick Tomasovic/Valentine Jongen/ sur Auvio

Nouvelle diffusion du coup de coeur de Gorian Delpâture : "Celui qui veille" de Louise Erdrich (Albin Michel). Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l’usine de pierres d’horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, n’est pas près de fermer l’œil. Il est déterminé à lutter contre le projet du gouvernement fédéral censé « émanciper » les Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens. Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de l’usine, Pixie, la nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à ceux d’un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa sœur aînée, dont elle est sans nouvelles. Pour « celui qui veille », n’ayant de cesse d’écrire aux sénateurs dans le but d’empêcher l’adoption de la loi, quitte à se rendre lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa jeune existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le meilleur de la nature humaine. Nouvelle diffusion de la spéciale Jacques Villeret pour les 15 ans de sa mort en janvier 2020. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg Nouvelle diffusion de l’interview d’OrelSan pour son nouvel album "Civilisation", sorti le 19 novembre dernier. Il sera en concert le 25 mars au Palais 12 à Bruxelles, le 5 août au Ronquières Festival et le 10 juillet aux Ardentes à Liège. John Turturro met en scène "Rigoletto" de Verdi, du 3 au 13 mars à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Éric Russon l'a rencontré. L’immense succès de Rigoletto lors de sa création en 1851 n’a jamais été démenti depuis. Chef-d’œuvre absolu, il s’agit bien là, comme le pressentait Verdi, d’un incontournable drame à voir et à revoir sans modération ! Premier volet de la « Trilogie populaire » peu avant La Traviata et Il Trovatore, Rigoletto, d’après Victor Hugo, fut l’objet d’un rejet par l’intraitable censure vénitienne obligeant librettiste et compositeur à revoir entièrement leur ouvrage. Ce chef-d’œuvre passionné où se côtoient la haine, la violence, l’amour, la malédiction et la vengeance, distille une musique sublime, premier volet d’un nouveau style alliant réalisme théâtral et séduction mélodique. Le fameux air, « La Donna è mobile », n’est que la partie visible de l’iceberg et les tubes s’enchaînent allègrement tout au long de l’œuvre. Conscient de l’efficacité de ses mélodies et pour éviter le plagiat, Verdi avait même interdit aux chanteurs de les fredonner en dehors du théâtre… Feuilleton "L'histoire pas si classique des chansons cultes" de Valentine Jongen. Ce mardi : Elvis Presley (Can’t help falling in love) VS Martini. Nombreuses sont les chansons du XXe et du XXIe siècle qui puisent leur inspiration dans la musique classique. Certains crient au scandale ou au plagiat mais Serge Gainsbourg disait lui-même "emprunter à la grande musique". Et il n'est pas le seul à avoir "emprunté" : Céline Dion, Elvis Presley, Sting, The Beatles... Beaucoup de tubes d'aujourd'hui cachent dans leurs harmonies des mélodies d'hier. Découvrez l'histoire et les secrets des plus grandes chansons…