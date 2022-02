Entrez sans frapper : Les 100 ans de Ulysse de James Joyce avec Philippe Forest/Gorian Delpâture/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout : - « Crushing : Amours et solitudes dans la ville » de Sophie Burrows (Gallimard BD) - « Franklin : Les prisonniers de l’Arctique » de Michel Durand (Glénat) - « Titre » de Ami Inintéressant (Éditions Lapin) "Ulysse", le roman de James Joyce, a 100 ans ce 2 février. On en parle avec Philippe Forest, qui publie "Beaucoup de jours, d'après Ulysse de James Joyce" (Gallimard). L’Ulysse de James Joyce a paru à Paris le 2 février 1922 - date symboliquement choisie par l’auteur car elle était aussi celle de son quarantième anniversaire. On célébrera prochainement le centenaire de ce monument de la littérature mondiale qui, étrangement, semble compter aujourd’hui autant de détracteurs que d’admirateurs. Un roman illisible, dit-on parfois, inutilement compliqué, fastidieusement cérébral, le faux chef-d’oeuvre par excellence… Avec Beaucoup de jours – publié pour la première fois il y a une dizaine d’années –, Philippe Forest prend et gagne le pari de prouver qu’il n’en est rien et démontre avec aisance et clarté qu’il est possible de lire et de donner à lire un pareil ouvrage. Il propose un guide pour ce livre-labyrinthe qu’est Ulysse et, en même temps, un essai très personnel dans lequel le lecteur qui le souhaite retrouvera l’écho de certains des romans de l’auteur de L’enfant éternel, de Sarinagara et du Chat de Schrödinger. Car Ulysse est un grand roman qui, dans ses dernières lignes, fait résonner le splendide « oui » à la vie de son héroïne, un ouvrage toujours aussi actuel qu’essentiel, destiné à tous les lecteurs de bonne volonté et qui offre à chacun la chance d’un formidable rendez-vous avec lui-même. Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "De l'or dans les collines" de C Pam Zhang (Seuil). Au crépuscule de la ruée vers l’or, deux sœurs traversent les États-Unis avec les restes de leur père et un fusil pour tout bagage… Lucy et Sam, filles d’immigrants chinois, sont désormais orphelines. Ma est partie depuis un moment, Ba vient de mourir dans la nuit. Les deux fillettes livrées à elles-mêmes entament alors un long périple au cœur d’une nature inhospitalière, peuplée d’individus agressifs et souvent racistes, à la recherche de l’endroit idéal pour enterrer leur père. L’une est raisonnable et avide de connaissances, l’autre arbore et assume une identité de garçon, refusant de se plier aux règles du monde. Très vite hors-la-loi dans un univers qui ne veut pas d’elles, Lucy et Sam vont se confronter au rêve amer de l’Ouest américain, portées par leur imaginaire où se mêlent tigres et bisons géants.