Entrez sans frapper : Sebastiao Salgado/La Bagarre/Bernard Hislaire/Laurence Bibot/Xavier Vanbuggenhout/Sébastien Ministru sur Auvio

Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



"Le son du jour" de Laurence Bibot.



Le photographe brésilien Sebastião Salgado (et sa femme Lélia) lance un appel mondial pour presser le gouvernement Bolsonaro de protéger les communautés autochtones, les Indiens d'Amazonie, particulièrement vulnérables au coronavirus. Elle vient appuyer une pétition qu'ont déjà signée un certain nombre de stars (Paul McCartney, Madonna, Sting, Patti Smith, Pedro Almodóvar, Nicolas Hulot, Juliette Binoche, Ai Weiwei, Oprah Winfrey...) réclamant des « mesures urgentes » des pouvoirs publics. Son dernier livre "Gold" est paru chez Taschen en 2019.



« Les gens que j'aime » de Sébastien Ministru.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.