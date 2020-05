Le mug - Invité 1 : Podcat pour petits (et grands) sur Auvio

Plein feu sur le podcast "Encore une histoire" qui propose de raconter tous les jours une histoire aux enfants. Manque de vocabulaire, hyperactivité, asociabilité… Les écrans handicapent le bon développement des enfants et en cette période de confinement, les temps d’écrans est en hausse. Pour les occuper sans danger, on leur propose ici des histoires racontées en podcast. Le principe : sa femme et lui s'enregistrent en train de raconter des récits. On découvre cette initiative avec Benjamin Muller, journaliste et auteur du podcast.