En Quête de Sens est un magazine qui accueille tour à tour les émissions produites par la Pensée et les Hommes (morale laïque), les Médias catholiques (Il était une foi), l'Association protestante pour la radio et la télévision (Présence protestante), l'Eglise orthodoxe en Belgique (Orthodoxie) et la Consistoire central israélite de Belgique (Shema Israël)

Émission En Quête de Sens