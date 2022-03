On retrouve comme chaque mercredi votre série Emportés par la foule, qui vous replonge dans les grandes manifestations qui ont marqué le 20 et le 21e siècle. Ce matin, on retourne dans les années 30-40, avec des rassemblements hors du commun... les rassemblements nazis. Orchestrés, parfaitement codifiés, c’était de vraies machines à manipuler les masses