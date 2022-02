Il y a six ans, en février 2016, la loi El Khomri, qui réformait le code du travail en France, provoquait une montée d’indignation... Dans la foulée, un mouvement chargé d’utopie s’est mis en place, et a occupé de nombreuses places, à Paris et ailleurs en France et en Belgique... Le mouvement Nuit Debout. C’est une série de Marie Vancutsem avec Jonathan Rémy, avec les archives de la sonuma.