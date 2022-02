Votre série qui vous faire revivre les grandes manifestations qui ont marqué l’histoire de Belgique et d’ailleurs... Ce matin, direction l’Iran. En 1978 et début 1979, les rues de Téhéran sont envahies par la foule en colère. C’est la révolution iranienne, qui va aboutir à la chute du Shah et à l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeini. Plongée dans nos archives avec Marie Vancutsem et Jonathan Rémy.