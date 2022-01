On retrouve Emportés par la foule, votre série du mercredi qui revient sur les grandes manifestations qui ont fait bouger les lignes aux 20e et 21e siècle... Aujourd’hui, retour en 2011. Il y a onze ans déjà. La Belgique est sans gouvernement depuis plus de 200 jours. A l’initiative de cinq jeunes, 35.000 belges descendent alors dans la rue pour exprimer leur ras le bol. C’est la manifestation « Shame », et on se replonge dedans avec Marie Vancutsem et Jonathan Rémy.