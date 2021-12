Votre série Emportés par la foule vous propose ce matin en retour dans un passé pas si lointain. Un passé plein de soleil et d’euphorie, parce qu’en ce mois de novembre et vu la morosité ambiante, ça va tous nous faire du bien ! Nous retournons en juillet 2018. Les Diables rouges reviennent en Belgique après une défaite en demi-finale face à la France, à la Coupe du monde en Russie. Une défaite, certes, mais le beau parcours de l’équipe a ravi le public belge, venu en nombre pour l Emportés par la foule, cinquième épisode, une série signée Marie Vancutsem et Bao Anh Dinh.