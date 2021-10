Emportés par la foule, votre série du mercredi qui revient sur les grandes manifestations et rassemblements du 20e et 21e siècle. On reste en Belgique aujourd’hui, avec ce qui sera un évènement fondateur dans la fracture communautaire de notre pays : le « Walen Buiten », ou comment la section francophone de l’Université Catholique de Louvain a fini par aller s’installer en Wallonie sous la pression des Flamands.