Prix Première : Dimitri Rouchon-Borie, lauréat du Prix Première 2021 sur Auvio

Le Prix Première 2021 est attribué à Dimitri ROUCHON-BORIE pour son premier roman "Le Démon de la Colline aux Loups" aux éditions Le Tripode.



Un homme se retrouve en prison. Brutalisé dans sa mémoire et dans sa chair, il décide avant de mourir de nous livrer le récit de son destin.

Écrit dans un élan vertigineux, porté par une langue aussi fulgurante que bienveillante, Le Démon de la Colline aux Loups raconte un être, son enfance perdue, sa vie emplie de violence, de douleur et de rage, d’amour et de passion, de moments de lumière... Il dit sa solitude, immense, la condition humaine.

Le Démon de la Colline aux Loups est un premier roman. C’est surtout un flot ininterrompu d’images et de sensations, un texte étourdissant, une révélation littéraire.



Laurent Dehossay était entouré du lauréat Dimitri Rouchon-Borie, des jurés, du comité de présélection et l'Administrateur général Jean-Paul Philippot.