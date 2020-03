Emission spéciale Foire du Livre : Quel(s) défi(s) pour le Maroc aujourd’hui ? sur Auvio

Deux heures de direct, dix invités et quatre questions abordées : Quel(s) défi(s) pour le Maroc aujourd’hui ? Egalité des sexes, où en sommes-nous en ce 8 mars 2020, Journée Internationale des droits des femmes ?Quelle cohabitation est-il urgent d’inventer entre les humains et non-humains ? Et enfin : De quoi la poésie nous sauve-t-elle ?



Pour y répondre, Pascal Claude et Eddy Caekelberghs reçoivent : Souad Jamaï (écrivaine et cardiologue à Rabat) , Driss Khrouz (ex-directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, professeur en sciences économiques à l’université Mohamed V de Rabat), Geneviève Brisac (écrivaine), Samira El Ayachi (écrivaine), Nathalie Van Campenhoudt (éditrice chez Casterman), Bartabas (fondateur du Théâtre équestre Zingaro), Caroline Lamarche (écrivaine), Carl Norac (nouveau Poète National belge), Guy Gofette (poète et éditeur) et Rodney Saint-Eloi (poète et éditeur).