Emission spéciale Foire du Livre : Emission spéciale inauguration de la Foire du Livre sur Auvio

Vivez l'inauguration de le Foire du Livre de Bruxelles en direct avec Cédric Wautier et ses invités. Nous consacrerons une partie de l'émission à la littérature jeunesse avec Bertrand Puard et Didier Schmitt ainsi qu'aux polars belges avec la présence de Kenan Görgün et Jack Jakoli. Nous terminerons cette heure radiophonique avec Jean-Louis Tripp pour sa BD « Extases ».

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER