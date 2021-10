Emission spéciale Economie : Les Champions cachés de la Wallonie sur Auvio

L'innovation est indispensable au redéploiement de la Wallonie: les dimensions écologiques sont-elles des atouts ou des contraintes? Pierre-François Bareel (Groupe Comet), Emna Everard (Kazidomi), Jean-Luc Maurange (Groupe John Cockerill) et Jean-Marc Nollet (Ecolo) sont réunis dans un débat présenté en public par Eddy Caekelberghs (La Première) et Christophe De Caevel (Trends-Tendance) et diffusé en direct sur La Première ce jeudi 21 octobre de 19h à 20h, à l'occasion du cocktail de rentrée du Cercle de Wallonie et de l'inauguration officielle du Business Village Ecolys by Actibel à Suarlée (Namur).

