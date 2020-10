Emission spéciale CAP48 : Les coulisses de CAP48 sur Auvio

Que la crise sanitaire que nous traversons, les masques et autres gestes barrières ne nous empêchent pas d'être plus que jamais (ré)unis, solidaires et généreux... Ce dimanche 11 octobre c'est la grande soirée de clôture de l'opération CAP48 édition 2020. Et comme chaque année, La Première s'associe à cet événement. Le temps d'une émission spéciale, Nicolas Buytaers vous propose de découvrir, en radio, les coulisses de cette soirée. En vrac et dans le désordre, il vous fera vivre l'évolution du compteur, les anecdotes du call-center qui réceptionne toutes vos promesses de dons. Il mettra surtout en avant les véritables acteurs de l'opération: les associations dont le travail au quotidien touche le handicap! Il recevra aussi ces bénévoles qui œuvrent toute l'année pour la réussite de CAP48. Sans oublier Ary Abittan (le parrain de cette édition), Typh Barrow, Louanne et tous les artistes qui se produiront en studio.

