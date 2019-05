Emission spéciale 4.0 - S'adapter. Le propre de l'Humanité - 09/05/2019

Depuis son apparition sur Terre, l'humain s'adapte à son environnement, s'organise, invente et progresse. Mais aujourd'hui, le changement est plus rapide que jamais. Nouvelles technologies, intelligence artificielle, robots, promesses transhumanistes... Toutes ces évolutions amènent avec elles leur lot de questionnements, concrets bien sûr, mais aussi éthiques et philosophiques. Comment l'humain peut-il apprivoiser ces changements? Les nouvelles technologies sont-elles forcément un gage de progrès, au sens social, environnemental?

Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées avec Pascal Picq, paléoanthropologue français, auteur de nombreux livres sur l'origine de l'Homme et son évolution. Il sera interviewé par Marie Vancutsem (La Première) et Gilles Quoistiaux (Trends-Tendances).

En direct du Palais des Académies à Bruxelles.

