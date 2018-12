Emission spéciale 4.0 - QWANT, le moteur de recherche européen: une alternative aux GAFA ? -...

Le moteur de recherche français Qwant, lancé en 2011, se veut indépendant et ne collecte pas les données personnelles de ses utilisateurs. Sur le marché du moteur de recherche, principalement phagocyté par Google, ce positionnement est-il réaliste ?



Comment construire une société numérique qui respecte la vie privée ? C'est l'une des questions qui seront abordées avec Éric Léandri, président et fondateur de Qwant, le moteur de recherche européen. Il sera interviewé par Marie Vancutsem (La Première) et Gilles Quoistiaux (Trends-Tendances).



Cette interview se déroulera en direct de Namur Expo, au cœur de la Wallonie numérique dans le cadre de l'événement SHAKE Digital Wallonia.



En deuxième partie d'émission, Marie Vancutsem propose un focus sur trois des onze start-up wallonnes nommées pour les Digital Wallonia Start-up Awards.



Un choix arbitraire, avec des profils volontairement très différents.



Tricount est l'appli belge la plus téléchargée au monde : elle remplace la traditionnelle cagnotte et permet de faire les comptes facilement entre amis, en famille ou autre.



ALX Systems travaille la surveillance en proposant des systèmes d'intelligence artificielle embarqués à bord de drones.



Herrmutt Lobby s'adresse aux musiciens et leur propose des systèmes de création originaux.



Qui se cache derrière ces start-up ? Comment ont-elles éclos dans le contexte wallon ? Ont-elles bénéficié de systèmes d'aide ou d'encadrement pour décoller ?

