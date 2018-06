Emission du 3 juin 2018 - Les Décodeurs - 03/06/2018

FOCUS 1 - Emissions spéciales : comment s'organisent les rédactions ? 10h30 mardi matin, Liège est le théâtre d’une attaque à caractère terroriste. Deux policières sont tuées, ainsi qu’un jeune homme. Après une prise d’otage dans l’athénée de Waha, le tueur est abattu par les forces de l’ordre. Pendant ce temps-là, les rédactions s’organisent : flashes info, éditions spéciales, envoyés spéciaux…c’est toute une machinerie qui s’enclenche. Comment les équipes de journalistes s’organisent-elles ? Comment faire le tri entre les informations reçues ? Doit-on donner le nom du tueur ou des victimes à l’antenne ? Nous vous proposons ce dimanche de lever le voile sur les coulisses de ces émissions spéciales. Pour en discuter, nous recevons en studio trois acteurs-clés des émissions spéciales de la RTBF: • Jean-Pierre Jacqmin, Directeur de l’information et des sports ; • Nora Kaleefeh, éditrice du Journal Télévisé ; • Bertrand Henne, animateur et journaliste La Première Chronique Tendances Pub - L’expo Schtroumpfs Dans quelques jours une exposition grand format sur les petits lutins bleus va ouvrir ses portes à Bruxelles sur le site du Heysel. Saviez-vous que les Schtroumpfs sont la marque belge la plus exportée à l’étranger ? Que les plus de 200 dessins animés, datant des années 80, sont toujours rediffusés aujourd’hui un peu partout dans le monde et génèrent 6 millions d’euros de bénéfices par an ? Frédéric Brébant revient sur cette success story dans sa chronique. Chronique Nouvelles Technologies – Fini le porno incognito ! Le "porn mode" n'est pas aussi privé qu'on le pense. Sur les navigateurs comme Google Chrome on peut passer en mode privé pour ne pas laisser de trace dans son historique. Les données en question ne sont donc pas stockées sur le PC, par contre Google les conserve dans ses serveurs. Autre chose à savoir : les sites pornos utilisent vos données de navigation pour vous envoyer des pubs ciblées en fonction de vos préférences de visionnage. Conclusion : impossible de mater du porno incognito. FOCUS 2 – L’étrange affaire du journaliste russe ressuscité Mardi 29 mai, on apprend la mort du journaliste russe Arkady Babtchenko. L’homme était en Ukraine depuis quelques mois, il avait quitté son pays suite à des menaces des autorités russes, avec lesquelles il ne s’est jamais montré complaisant. La presse internationale relaye l’annonce, confirmée par les autorités ukrainiennes. 24h plus tard, coup de théâtre : Babtchenko est vivant, affirment les services secrets ukrainiens. Ces derniers auraient mis en scène sa mort afin de piéger celui qui comptait le tuer (vous suivez ?). Outre le côté rocambolesque de cette affaire, des questions se posent : peut-on gruger ainsi le monde entier, et la presse en particulier, en vertu d’une affaire de services secrets ? Était-ce une stratégie pour diaboliser la Russie ? Babtchenko, en entrant dans le jeu, a-t-il mis à mal sa déontologie de journaliste ? A-t-il agit sous la pression ? Nous en discutons avec nos invités • Nina Bachkatov, politologue et journaliste spécialiste de la Russie • Anthony Bellanger, secrétaire général de la Fédération Internationale des journalistes Chronique l’Autre web – La mort numérique Que fait-on de nos milliers de données qui subsistent sur le web après notre mort ? Que faire de nos profils sur les réseaux sociaux ? Qu’est-ce qu’un mémorial sur le web ? C’est ce que propose d’explorer – entre autres – le webdoc dont nous parle Lucie Rezsöhazy ce dimanche : soffrirmillemorts.fr Présentation : Marie VAN CUTSEM

Émission Les Décodeurs