Emission du 23 avril - 23/04/2019

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! En ce mardi ils revisitent les infos du jour, belges et mondiales, avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Christelle Delbrouck, Catherine Ronvaux et Matthieu Peltier Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter le jeu « Fais ta valise », un super jeu casse-tête familial à jouer dès 6 ans offert par Asmodee et Zygomatic !